Дидье Дешам: "Я переживал за Дембеле, но у него нет серьезной травмы"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что переживал за нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, который получил повреждение в матче 38 тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" (1:0).

- Не буду скрывать, что я переживал за Дембеле, но я успел с ним коротко переговорить и понял, что у него нет ничего серьезного. Всего лишь ушиб, который медики легко обработали. Не буду исключать возможность появления Дембеле в понедельник с Ирландией.

В рамках подготовки к чемпионату мира французы проведут товарищеский матч с Ирландией 28 мая на "Стад де Франс".

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