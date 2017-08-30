Дидье Дешам: "Я несу ответственность за отсутствие Бензема в сборной Франции"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что не вызвал в команду нападающего "Реала" Карима Бензема, поскольку другие футболисты будут больше полезны коллективу. Ранее сообщалось, что 78 процентов болельщиков национальной команды высказались против возвращения в сборную форварда, который из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна не играет за "трехцветных" с октября 2015 года.

– Я выбрал такой состав сборной, поскольку посчитал, что именно эти футболисты будут полезны команде, – цитирует AS Дешама. – Я принял решение, и я несу за него ответственность.