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11:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дидье Дешам: "Я несу ответственность за отсутствие Бензема в сборной Франции"

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что не вызвал в команду нападающего "Реала" Карима Бензема, поскольку другие футболисты будут больше полезны коллективу. Ранее сообщалось, что 78 процентов болельщиков национальной команды высказались против возвращения в сборную форварда, который из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна не играет за "трехцветных" с октября 2015 года.

– Я выбрал такой состав сборной, поскольку посчитал, что именно эти футболисты будут полезны команде, – цитирует AS Дешама. – Я принял решение, и я несу за него ответственность.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ntsg62

Ну и осел ты бухарский!!!

11:52