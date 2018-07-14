Дидье Дешам: "Всего три слова: спокойствие, уверенность и концентрация"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от финала чемпионата мира против Хорватии. Игра состоится 15 июля в "Лужниках".

– Два года подготовки, пять недель в России. И вот – финал. Как подошли к нему?

– Это огромное удовольствие и привилегия – играть в таком матче. Нет ничего лучше. Три самых важных слова: спокойствие, уверенность и концетрация. И все это – в нормальных пропорциях.

– Мбаппе стал одним из лучших молодых игроков на турнире. Вы относитесь к нему как-то по-особенному, общаетесь с ним больше времени?

– Кильян – молодой футболист, обладающий огромным талантом. На чемпионате мира он это доказал. Мое отношение к нему? Я общаюсь со всеми 23 футболистами, выполняющими одну и ту же работу. Но да, исходя из своего опыта, всегда уделяю немного больше внимания тем, кто моложе, для них это важнее. Мбаппе – умный парень, всегда внимательно слушает, знает, чего хочет.

– Насколько эта команда отличается от той, которая играла в финале Евро-2016? С точки зрения психологии, отношений внутри коллектива? У Хорватии есть много опытных футболистов, знающих, как побеждать в важных матчах, – например, Ракитич и Модрич. Как будете справляться с этим фактором?

– Она серьезно отличается. 14 игроков, выступающих на ЧМ-2018, не было на Евро-2016. Что же касается хорватской команды, ее футболисты обладают клубным опытом. А мы начиная с первого матча играли против соперников, у которых больше опыта. Да, моя сборная молодая. Но есть девять футболистов, выступавших на Евро-2016 и знающих, что необходимо делать на личном примере. Это помогает нам.

Мы немного изменили наш подход к завтрашнему матчу. Финал – событие, которое отличается от других. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское) // Все о чемпионате мира по футболу - здесь