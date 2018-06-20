Дидье Дешам: "У Перу есть атакующие способности, но это не оборонительная команда"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне матча чемпионата мира против Перу отметил хорошую атаку соперника и не самую сильную линию обороны.

Напомним, в своем первом матче на турнире французы переиграли Австралию (2:1), а перуанцы уступили Дании (0:1).

- У перуанцев есть хорошие игроки в атаке, быстроногие футболисты. За последние матчи они пропустили три мяча, два из которых со стандартов, - цитирует ТАСС Дешама. - У них есть атакующие способности, но при этом они обороняются иногда не очень хорошо, это не оборонительная команда. Но если они завладели мячом, они его используют.

Франция встретится с Перу 21 июня в Екатеринбурге. Также подопечным Дешама предстоит сыграть с Данией, матч пройдет 26 июня на московском стадионе "Лужники".