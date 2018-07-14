Дидье Дешам: "У нас нет эйфории по поводу выхода в финал ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что у игроков его национальной команды отсутствует эйфория по поводу выхода в финал чемпионата мира. В заключительном матче турнира французы сыграют против команды Хорватии.

- Как подходите к этому матчу психологически? Как справиться с возможной эйфорией?

- У нас нет эйфории. Есть удовлетворение, ведь мы вышли в финал, но мы отдаем себе отчет, что этот матч – самый важный в этом году. И только результат покажет, все ли мы сделали хорошо или где-то недоработали. Перед такими играми мы всегда стараемся расслабить команду, чтобы помочь футболистам и удерживать равновесие.

- Как собираетесь справиться с Модричем? Легче ли вам будет нейтрализовать такого футболиста, который, может, не столь мобилен, в отличие от Месси и Азара, которых вы уже останавливали?

- Простите, но я не соглашусь с вами. И Месси, и Модрич – очень мобильные игроки. Модрич – очень, очень быстрый футболист, обладающий огромной технической базой и пониманием футбола. Он оказывает на игру своей команды огромное влияние. Азар и Месси заточены больше на индивидуальые действия, а хорваты играют в более командный футбол, в котором Модрич очень важен. Плюс Лука оказывается везде. И в середине поля, и в атаке. А Азар и Месси – все-таки нападающие. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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