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Дидье Дешам: "Теперь голова Гризманна свободна от лишних мыслей"


Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рад, что нападающий национальной команды Антуан Гризманн объявил о решении остаться в "Атлетико" до начала чемпионата мира в России

В субботу соперником сборной Франции в групповом турнире ЧМ-2018 будет команда Австралии. Матч пройдет в столице Татарстана на "Казань Арене".

- Я верю в его преданность мадридскому "Атлетико", теперь его голова свободна от лишних мыслей, чтобы выйти на поле в матчах чемпионата мира. Это хорошо, - цитирует ТАСС Дешама.

Ранее в прессе сообщалось, что Гризманн в межсезонье перейдет в "Барселону". При этом контракт нападающего с мадридцами рассчитан до 2022 года, сумма прописанных в нем отступных, согласно информации СМИ, составляет 100 миллионов евро.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5294755

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