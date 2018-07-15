Дидье Дешам: "Стань мы чемпионами Европы, может, не выиграли бы чемпионат мира"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил на пресс-конференции после победы в финале чемпионата мира-2018 с Хорватией (4:2). По его словам, в ближайшее время выйдет фильм о подготовке команды к турниру. По его мнению, поражение от Португалии в финале Евро-2016 (0:1) могло помочь команде на пути к победе на ЧМ.

- После Аргентины вы поверили, что стать чемпионом мира возможно?

- Это стало ключевым моментом. Прекрасная команда, с Лео Месси, мы проигрывали ей по ходу матча, но перевернули ситуацию. После этого и поверили. У нас было достаточно дней, чтобы подготовиться к Уругваю, с которым мы сыграли хорошо. Появился победный аппетит, который только возрастал. Но только после второго тайма я сказал: "Да, мы чемпионы". Я всегда смотрю вперед. Было очень больно упустить шанс стать чемпионами Европы, но, стань мы ими тогда, может, не выиграли бы чемпионат мира. (Игорь РАБИНЕР)