16:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дидье Дешам: "Сборная Франции сейчас под нагрузками, к ЧМ-2018 подходим не на пике формы"


Главный тренер сборной Франции  Дидье Дешам подчеркнул, что его подопечные на данный момент не находятся в оптимальной форме. Первый матч на чемпионате мира-2018 французы проведут 16 июня против Австралии.

- Мы не на пиковой форме подходим (к чемпионату мира), мы загружены работой. Футболисты сборной сейчас под нагрузками. В своей подготовке мы делаем акцент больше на скорость, на взрывной характер игры, - цитирует "Р-Спорт" Дешама. - Обычно мы играем в защите в три игрока. В матче со сборной Австралии, возможно, выставим четырех защитников. Австралийцы – агрессивная команда, которая умеет обороняться. Наши бомбардиры более гибки, мы не будем закрываться в защите в матче с командой Австралии. Нам нужен баланс в игре, в этом матче имеют большое значение габариты игроков.

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180611/1137871185.html

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