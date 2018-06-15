Дидье Дешам: "Самый молодой состав с 1930-го? Так далеко не заглядывал

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне матча против Австралии рассказал о том, как доверяет молодым игрокам.

– Не сильно ли вы рискуете, привезя на чемпионат мира такую молодую команду?

– Это не риск, это дебют, а дебют когда-то бывает у каждого. Если игроки приехали сюда, значит, у них есть качества для этого.

– У сборной Франции самый молодой состав с 1930 года...

– Я так далеко в историю не заглядывал. Но все молодые футболисты – игроки больших клубов. Есть у нас и игроки постарше, они готовились вместе и прошли подготовку. Я не выделяю отдельных игроков, меня интересует больше команда.

– Известен ли состав на завтра, и что будет диктовать ваш выбор?

– Есть внутренние вещи, которые вам не следует знать. Я выбрал лучших на сегодняшний момент, и состав зависит не только от соперника. Есть определенный план на игру, но все может измениться по ходу матча. (Артур ЕНИКЕЕВ)