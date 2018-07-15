Дидье Дешам: "С Данией важно было отдохнуть. А затем начался другой чемпионат мира"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил на пресс-конференции после победы в финале чемпионата мира-2018 с Хорватией (4:2). По его словам, в ближайшее время выйдет фильм о подготовке команды к турниру. В частности, специалист прокомментировал игру с Данией в заключительном туре группового турнира. Команды сыграли устраивавшую их нулевую ничью и были освистаны болельщиками.

- После матча с Данией журналисты говорили, что мы не очень хорошо сыграли, но мы вышли с первого места, - сказал Дешам. - Понятно, что нельзя было продолжать играть на таком уровне. Надо было наращивать мощь, и мы постарались это сделать. Наши молодые игроки станут еще сильнее. Конечно, все не прошло без сложностей для нас. Но мы выиграли.

- Вы сказали, что после Дании повысили уровень. Что сделали между групповым турниром и плей-офф?

- Не следует забывать, что у нас был очень сложный матч против Перу. Против Дании важно было хорошо сыграть и хорошо отдохнуть. И датская команда необязательно стремилась победить. А затем начался совершенно другой чемпионат мира. И вот тут мы выступали против сильных команд. Пройти матч против Аргентины - это много что изменило и вселило в нас психологическую уверенность. Этот матч стал для нас переломным. Забили мы немало - тогда четыре, сегодня четыре. Но на таком уровне недостаточно иметь талант. Помимо него, нужен психологический настрой. Дух. (Игорь РАБИНЕР)