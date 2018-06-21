Дидье Дешам - о выходе сборной Франции в плей-офф ЧМ-2018: "Мы сделали все возможное"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда сделала все необходимое для попадания в плей-офф чемпионата мира. Сегодня французы обыграли Перу (1:0) в Екатеринбурге и досрочно вышли из группы.

- Мы сделали все что нужно для того, чтобы одержать победу над командой Перу и выйти из группы, - цитирует французского специалиста ТАСС. - У нас было больше возможностей в первом тайме, во втором мы не очень хорошо работали в нападении, нам пришлось сконцентрироваться на защите. В первом тайме было много хороших результатов, работали во втором тайме, чтобы закрепить его.

Он также добавил, что сборная Перу, потерявшая шансы на выход из группы, сражалась достойно.

- Что касается перуанской сорной, то она прекрасно себя проявила в матче, - сказал Дешам.

Сборная Франции выступает в группе С. Ей предстоит сыграть против Дании (26 июня, Москва, "Лужники").

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