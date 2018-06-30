Дидье Дешам: "Нельзя сравнивать Мбаппе с Роналдо"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над национальной командой Аргентины (4:3) отказался проводить параллели между нападающим его сборной Кильяном Мбаппе и легендарным бразильским форвардом Роналдо, передает из Казани спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Было нелегко, - начал Дешам. - Но мы продолжали бороться, даже когда пропустили второй мяч, показали прекрасный настрой. Я горжусь командой, очень счастлив.

- Что вы думаете об игре сборной Аргентины и, в частности, Месси?

- Сампаоли решил отправить Месси в центр нападения. Он получил больше свободы, забегал за спины наших полузащитников. Но и мы готовились к этому, знали об этой возможности. Мы сделали так, чтобы у Месси было меньше возможностей получать пасы, ведь он очень мобильный игрок. При этом Лео все равно оставался ключевым футболистом. У аргентинцев лучше получалось атаковать, чем обороняться.

- Видите ли вы параллели между Роналдо и Мбаппе?

- Людям нравится сравнивать игроков, особенно если они играют в атаке. Роналдо был очень быстрым игроком, а Мбаппе еще быстрее. Роналдо - чемпион мира. И сравнивать его с 19-летним игроком нельзя.

- С кем хотите сыграть в четвертьфинале - с Португалией и Уругваем?

- Может, вы завтра это спросите и сами скажете, какая команда опаснее? Я постараюсь посмотреть матч. Могу сказать, что Португалию я знаю чуть-чуть получше, потому что она играла с нами в финале чемпионата Европы.