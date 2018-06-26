Дидье Дешам: "Не скрою — есть вещи, которые в атаке нам нужно улучшать"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам призвал не зацикливаться на негативе и критике команды. Французы сегодня сыграли вничью с Данией и вышли в плей-офф ЧМ-2018 с первого места. Также специалист не стал комментировать, какого соперника хотел бы получить в 1/8 финала.

- Почему футбол Франции в атаке не очень зрелищный?

- Сегодня я ведь дал отдохнуть и многим другим футболистам, игравшим в двух первых матчах. В том числе не рисковал тремя игроками, имеющими по желтой карточке. Нужно думать о плей-офф. Посмотрим, как наша игра изменится в дальнейшем. Первый матч мы провели удовлетворительно. Второй был намного лучше, хотя против Перу пришлось чуть больше защищаться. Сегодня команда также проявила себя неплохо, создавала возможности.

И еще раз повторю: не зацикливайтесь на негативе. Посмотрите на Аргентину. Или на Германию, как трудно ей пришлось в матче с Швецией, когда она вырвала три очка только в концовке. Хотя, конечно, нам есть вещи, которые нужно улучшать, не стану скрывать.

- На что замахивается французская сборная на этом турнире?

- Через пару часов мы узнаем, кто станет нашим соперником в 1/8 финала. Приехали сюда с очень большими ожиданиями, вышли из группы с первого места. А сейчас перед нами небольшая горочка, на которую нужно будет подняться. Не буду скромничать: у нас очень серьезные планы.

- Хотели бы встретиться с Аргентиной?

- Не могу повлиять на то, какой соперник нам достанется. Нужно просто принять его и готовиться. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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