Дидье Дешам: "Не могу назвать Францию самой сильной командой группы"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после жеребьевки ЧМ-2018 отметил, что команда намерена занять первое место в группе. Напомним, что Франция в группе C сыграет с Австралией, Перу и Данией.

- Не могу назвать нас самой сильной командой группы, фаворитом, - цитирует ТАСС Дешама. - Тем не менее мы будем работать, и наши амбиции будут большими. Но для начала нам надо выйти с первого места из группы.

Мы уже привыкли встречаться с датчанами, с австралийцами играли в товарищеских матчах, но еще раз их пересмотрим.

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