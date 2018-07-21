Дидье Дешам: "На ЧМ-1998 Трезеге и Анри были возраста Мбаппе, но у них не было такой роли в команде"

Главный тренер чемпиона мира сборной Франции Дидье Дешам считает, что 19-летний форвард команды Кильян Мбаппе превосходит Давида Трезеге и Тьерри Анри в их 19-летнем возрасте. Оба форварда приняли участие в ЧМ-1998, на котором Франция завоевала первое в истории золото.

- Он знает, что способен на то, что другие не могут. Он умный, он слушает, - цитирует Le Parisien Дешама. - Я говорю ему, когда он что-то делает правильно, но это говорят многие. Я также говорю ему о том, что неправильно, даже если это составляет всего 5 процентов от его выступления. Он исправляется, он слушает.

В 1998 году Трезеге и Анри были его возраста, но у них не было такой важной роли. Кильян уже состоявшийся игрок.