Дидье Дешам: "На чемпионате мира три команды выглядят сильнее, чем Франция"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что его команда будет одним из фаворитов чемпионата мира 2018 года. Специалист подчеркнул, что возглавляет очень амбициозную команду.

– Мы очень амбициозны! Однако, если взглянуть на другие команды, есть две европейские сборные и одна южноамериканская, которые выглядят сильнее нас, - цитирует Рейтер Дешама.

Отметим, что при жеребьевке мирового первенства, которая состоится 1 октября, Франция наряду с Россией, Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.