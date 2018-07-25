Дидье Дешам: "Мбаппе везет, что против него не играю я"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что нападающий "ПСЖ" и национальной команды Кильян Мбаппе действует на поле с легкостью, которую соперник может счесть за издевку и неуважение. По итогам чемпионата мира-2018 19-летний форвард был признан лучшим молодым игроком турнира.

– То, как Мбаппе играет, порой унижает противников. Ему стоит действовать осторожнее, – цитирует Le Parisien Дешама. – Это никому не нравится, поэтому Кильяну не стоит нарываться.

Я как-то сказал ему: "Тебе повезло, что против тебя играю не я. Я бы уничтожил тебя на поле и получил за это всего лишь желтую карточку". В том, с какой легкостью он действует, есть что-то, что соперник может посчитать неуважением. Он может отнестись к этому, как к провокации.

Напомним, Франция в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию (4:2). Мбаппе принял участие во всех семи матчах "трехцветных" на турнире в России, забив 4 гола.

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