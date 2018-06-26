Дидье Дешам: "Матч Дания - Франция в конце был немного скучным"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что его команда достигла главной цели в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Дании (0:0). В игре была зафиксирована первая нулевая ничья ЧМ-2018, французы и датчане вышли в плей-офф.

- Цель достигнута, а это самое главное, - сказал Дешам. - Что касается матча, то в конце он действительно был немного скучным, поскольку датчан также устраивал результат. Но у нас, если не ошибаюсь, было семь или восемь возможностей забить. Однако – не забили. Никаких неоправданных рисков нам сегодня совершать не хотелось. Добились результата, который требовался. Я не говорю, что сегодня мы не хотели победы, но эта игра была действительно ничейной. Особенно в последние 15 минут.

Вскрывать чужую оборону сложно для всех – и для Испании, и для Германии с их послужным списком. Все команды прекрасно подготовлены и хорошо защищаются - это одна из характеристик нынешнего чемпионата мира.

- Почему выпустили на поле Манданда?

- Мы обсудили это с Ллорисом. Он остается номером один, но ему, возможно, нужно было немного отдохнуть после двух игр. Манданда – тоже отличный вратарь. Тем более у него вряд ли будет еще один чемпионат мира. Все-таки ему уже 33 года. Это не чтобы подарок с моей стороны, но я счел, что так поступить будет правильно и логично. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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