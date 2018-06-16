Дидье Дешам: "Франция играла ужасно? Не надо так"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от игры после победы в первом матче на ЧМ-2018 против Австралии (2:1).

- Первый матч всегда очень важен. Мы победили. Сейчас у нас хорошее положение. Еще раз - это был очень сложный матч.

Нам не хватало скорости, скорости передач. Мы плохо перехватывали мяч - все это сыграло на руку австралийцам.

Мы не очень хорошо начали игру, но когда мы начали прессинговать их высоко, то мы перехватывали мячи. За весь матч у Австралии был всего один момент и пенальти. Я не хочу оправдываться.

В четырех последних чемпионатах мира Франция лишь раз победила в первом матче. Это очень сложно, давайте не будем об этом забывать. Вы видели, какие упорные игры на этом турнире. Ну, за исключением игры сборной России.

- Тренер Австралии сказал, что его команда не дала вам сделать ничего. Согласен с ним - было ужасно.

- Нет, не надо так. Это крайность. Мы не включили следующую скорость. Нам не хватило только этого. Не могу говорить, что мы не знали что делать. Не надо перегибать палку. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018