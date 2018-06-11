Дидье Дешам доволен безопасностью на ЧМ-2018 в России

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался доволен уровнем безопасности на чемпионате мира-2018. Французы на время турнира базируются в Истринском районе Московской области.

- Мы не стараемся закрываться в себе во время турнира. Мы всегда открыты для прессы, - цитирует "Р-Спорт" Дешама. - А что касается безопасности здесь, то у нас защищенный периметр там, где мы живем. Мы пользуемся карточками при входе. Тут все в порядке в плане безопасности, никто не проникнет к нам.

Мы хорошо устроились, у нас очень хорошая гостиница. Наша федерация провела большую работу по подготовке, у сборной Франции есть все, что нужно, все комфортно. Команда очень довольна условиями в России.

Франция в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, Москва, "Лужники").

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