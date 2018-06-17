Дидье Дешам: "Для нас чемпионат мира - это яблоко, в которое мы хотим вцепиться всеми зубами"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что он хочет, чтобы его подопечные были расслаблены, но при этом сконцентрированы. В первом туре чемпионата мира Франция победила Австралию 2:1.



- Я бы хотел, чтобы наши парни не были зажаты, а играли свободно и расковано. Мы знаем, как надо готовиться к большим футбольным турнирам, - цитирует ESPN FC Дешама. – Для нас чемпионат мира – это как вкусное яблоко, в которое мы хотим вцепиться всеми зубами.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу