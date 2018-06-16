16:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дидье Дешам: "Даже при системе VAR последнее слово за судьей"


Наставник сборной Франции Дидье Дешам после победы над Австралией (2:1)  в первом матче на ЧМ-2018 высказался относительно системы видеоповторов.

- Что вы думаете о системе видеоповторов?

- Я за эту систему. Это позволяет исправить ошибку. Сегодня нам это помогло, но были и обратные ситуации. Нужно привыкать. 

Что касается сегодняшнего случая, то я пока не видел повтор.  Но вот во вчерашнем матче Испании и Португалии все было на усмотрение судьи. Даже при системе видеоповторов - последнее слово за судьей. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Франция - Австралия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

К комментариям
0
Материалы других СМИ