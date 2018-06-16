Дидье Дешам: "Даже при системе VAR последнее слово за судьей"

Наставник сборной Франции Дидье Дешам после победы над Австралией (2:1) в первом матче на ЧМ-2018 высказался относительно системы видеоповторов.
- Что вы думаете о системе видеоповторов?
- Я за эту систему. Это позволяет исправить ошибку. Сегодня нам это помогло, но были и обратные ситуации. Нужно привыкать.
Что касается сегодняшнего случая, то я пока не видел повтор. Но вот во вчерашнем матче Испании и Португалии все было на усмотрение судьи. Даже при системе видеоповторов - последнее слово за судьей. (Артур ЕНИКЕЕВ).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/