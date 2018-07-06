Дидье Дешам: "Бельгия или Бразилия? Все равно"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы на Уругваем (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2018 заметил на пресс-конференции, что ему все равно, кто станет соперников "Трехцветных" по 1/2 финала.

- У Уругвая хорошая команда, но мы проявили больше мастерства. Плюс Франция более молодая сборная. Могли бы сыграть еще лучше, но во втором тайме контролировали игру - оказались свежее, - сказал Дешам.

- С кем вы хотели бы встретиться в полуфинале?

- Нет предпочтений. Мы видели как выглядят и Бельгия, и Бразилия. Готовы к встрече с любой из них. (Вячеслав КОРОТКИН)

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