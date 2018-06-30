Дидье Дешам: "1998-й - подходящий год для рождения Мбаппе"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над национальной командой Аргентины (4:3) отметил, что не понимает, почему полузащитник Блез Матюиди получил желтую карточку, передает из Казани спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Есть ли связь между тем, что в 1998 году Франция стала чемпионом мира, и тем, что тогда родился Мбаппе?

- Подходящий год для рождения такого футболиста. Мбаппе обожает все, что связано с футболом. Он очень хороший игрок. Я счастлив, что Мбаппе - гражданин Франции.

- Матюиди не сыграет в четвертьфинале из-за перебора желтых карточек. Это потеря?

- Не знаю, почему он протестовал из-за решения судьи. Нам можно было бы обжаловать решение арбитра, но будет трудно. Я не очень понял, почему он получил предупреждение.

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