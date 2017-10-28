Ди Маттео может возглавить сборную Азербайджана

Бывший главный тренер "Челси" Роберто Ди Маттео может может возглавить сборную Азербайджана. По информации Tuttomercatoweb, представители Федерации футбола Азербайджана уже провели встречу со специалистом.

Ранее специалист тренировал "Вест Бромвич", "Шальке", "Челси", с которым выигрывал Лигу чемпионов, "Астон Виллу". На этой неделе Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана. Контракт с хорватским специалистом был заключен до конца отборочного цикла чемпионата мира-2018.