Ди Бьяджо будет руководить сборной Италии в матчах с Англией и Аргентиной

Кандидат в президенты Итальянской федерации футбола Дамиано Томмази рассказал о том, что главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо будет руководить национальной командой в товарищеских матчах со сборными Аргентины и Англии. Встречи пройдут 23 и 27 марта соответственно.

- После выборов мы начнем подготовку к двум матчам с командами Англии и Аргентины. Думаю, Ди Бьяджо уже работает над этим", - цитирует AFP Томмази.

Напомним, Италии осталась без главного тренера после отставки Джампьеро Вентуры, который не сумел вывести команду в финальную часть чемпионата мира-2018. Томмази будет участвовать в выборах главы федерации футбола, которые пройдут 29 января.