Деян Станкович: "России удалось взять очень важные три очка"

Экс-полузащитник сборной Сербии Деян Станкович считает, что Россия добыла 3 очень важных очка в первом матче чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). По его мнению, российские футболисты показали, что готовы справиться с напряжением.

– Перед домашним мундиалем на сборную России оказывалось серьезное давление, – цитируют "Известия" Станковича. – Первая игра очень важна – по ней можно понять, готова ли команда справиться с таким напряжением. В итоге России удалось взять очень важные три очка, и они станут хорошим заделом на групповом этапе.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу