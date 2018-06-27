Деян Ловрен: "Сборная Хорватии – фаворит в матче 1/8 финала чемпионата мира с Данией"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после матча чемпионата мира-2018 против Исландии (2:1) отметил, что удача была на стороне хорватов. Хорватская команда 1 июля в 1/8 финала турнира сыграет с Данией.

- Мы победили сегодня исландцев, но удача сопутствовала нам в этот вечер, - цитирует "Р-Спорт" Ловрена. - Несмотря на три победы, выход в плей-офф получился сложнейшим. Не было ни одной легкой игры, ни одной легкой победы. Мы способны на большее. Нас определенно можно назвать фаворитами в матче с командой Дании. Мы знаем, как играть против этой сборной. Но ни в коем случае не стоит недооценивать этого противника.

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