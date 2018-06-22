Деян Ловрен - о разгроме Аргентины: "Месси уважаем, он - великий, но его можно остановить"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после матча чемпионата мира по футболу-2018 с Аргентиной (3:0) в Нижнем Новгороде подчеркнул, что успех его команде принесла слаженная игра во всех линиях, в том числе в обороне. При этом он отдельно ответил на вопрос о том, как удалось остановить капитана соперника Лионеля Месси, передает спецкор СЭ" Артем АГАПОВ.

- Это большая победа, мы дали своей стране повод для гордости, - сказал Ловрен. - Мы с начала турнира показываем свою силу, так что успех заслужен. Перед встречей с Исландией можем перевести дух, но, конечно же, мы хотим стать в группе первыми.

Если честно, я верил с самого начала, что мы можем добиться такого результата. Мы на самом деле играем как одно целое в обороне, плюс наши нападающие способны использовать свой момент.

Разумеется, мы уважаем Месси. Он - величайший игрок в мире. Но его можно остановить. Мы не противостояли одному футболисту, и мы играли как единое целое.

После вопроса о том, не жалком ли ему голкипера соперника и "Челси" Вильфредо Кабальеро, допустившего ошибку в моменте с первым, футболист "Ливерпуля" улыбнулся: "Да о чем вы говорите! Давайте следующий вопрос".

Все о чемпионате мира по футболу-2018: календарь, таблицы и результаты - здесь