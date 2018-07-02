Деян Ловрен: "Нам понадобится немало сил и удачи, чтобы пройти Россию"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России.

- Мы уважаем сборную России, которая выбила с чемпионата мира Испанию. Российские футболисты доказали, что нет ничего невозможного, - цитирует хорвата "Р-Спорт". - Они заслужили путевку в четвертьфинал. Нам понадобится немало сил и удачи, чтобы пройти эту команду.

Обе команды прошли в 1/4 финала благодаря серии пенальти. Хорваты в основное время сыграли вничью со счетом 1:1 с Данией, а россияне – с Испанией.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)