Деян Ловрен: "Нам понадобится немало сил и удачи, чтобы пройти Россию"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России.
- Мы уважаем сборную России, которая выбила с чемпионата мира Испанию. Российские футболисты доказали, что нет ничего невозможного, - цитирует хорвата "Р-Спорт". - Они заслужили путевку в четвертьфинал. Нам понадобится немало сил и удачи, чтобы пройти эту команду.
Обе команды прошли в 1/4 финала благодаря серии пенальти. Хорваты в основное время сыграли вничью со счетом 1:1 с Данией, а россияне – с Испанией.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180702/1138837519.html