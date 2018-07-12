Деян Ловрен: "Люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире"

Защитник "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деян Ловрен выразил мнение, что общественность к нему не благосклонна.

- Я дошел с "Ливерпулем" до финала Лиги чемпионов (где проиграл "Реалу" 1:3. - Прим. "СЭ") и теперь вместе с Хорватией сыграю в финале чемпионата мира. Я думаю, что люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире.

Хорваты в финале чемпионата мира сыграют против Франции. Встреча пройдет 15 июля в "Лужниках".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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