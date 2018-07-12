Деян Ловрен: "Если Хорватия выиграет чемпионат мира, Модрич должен получить "Золотой мяч"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен заявил, что капитан национальной команды Лука Модрич должен получить "Золотой мяч" в случае победы на ЧМ-2018. Вчера хорваты в полуфинале турнира переиграли Англию (2:1, ДВ) и вышли в финал, где сыграют с Францией.

- Мы никогда не забудем этого дня. Люди в Хорватии плачут, они счастливы. Это исторический момент, - приводит Liverpool Echo со ссылкой на beIN Sports слова Ловрена. - Мы побили рекорд, установленный 20 лет назад и висевший на наших плечах все это время. Теперь люди никогда нас не забудут. В воскресенье у нас будет возможность улучшить свой результат, и, надеюсь, нам это удастся. Модрич – лучший полузащитник в мире. Если мы выиграем чемпионат мира, он должен получить "Золотой мяч".

Решающий матч ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве, на стадионе "Лужники".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)