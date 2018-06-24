13:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Деян Ловрен: "Если бы Модрич был испанцем, то давно получил бы "Золотой мяч"


Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен убежден, что его партнер по команде Лука Модрич не получил "Золотой мяч", потому что не является испанцем. Игрок обороны отметил, что выступать рядом с футболистом такого уровня – одно удовольствие.

– Удовольствие играть рядом с таким игроком, как Модрич, – цитирует "Р-Спорт" Ловрена. - Думаю, если бы он был испанцем, то давно получил бы "Золотой мяч". Но Лука представляет маленькую страну, поэтому не получает того внимания, которого заслуживает.

Матч с исландцами? Понимаем, что аргентинцы расстроены после поражения и надеются на нашу победу над исландцами. Для нас будет важно избежать ненужных желтых карточек в последнем матче и не получить дисквалификации на плей-офф. Тем не менее у нас все футболисты готовы сыграть против исландской команды. Наша задача выиграть этот матч.

На старте ЧМ-2018 "шашечные" поочередно обыграли Нигерию (2:0) и Аргентину (3:0), досрочно оформив выход в 1/8 финала турнира. В третьем туре они сыграют с Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).

Исландия - Хорватия

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