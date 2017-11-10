Деян Ловрен: "Думали, что греки будут играть как защитники Трои, но легко с ними справились"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Греции (4:1) отметил, что новый наставник команды Златко Далич внес свой вклад в эту победу. По его словам, от соперника хорваты ожидали большего.

- Далич привнес положительную атмосферу в команду, - приводит Goal слова Ловрена. - К тому же, атмосфера на стадионе была замечательной. Думали, что греки будут играть как защитники Трои, но легко с ними справились. Честно, я не понимаю, как мы можем пропустить три гола в ответном матче.