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Девять бесплатных поездов перевезут 6 тысяч болельщиков в Сочи на матч ЧМ-2018 Россия - Хорватия


Девять бесплатных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону перевезут 6 тысяч болельщиков и представителей СМИ в Сочи, информирует официальный портал болельщиков ЧМ-2018. В этом южном городе состоится матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии

Обратно из Сочи 8, 9 и 10 июля будет отправлено 11 составов на 7 тысяч мест. 

Напомним, сборная России в 1/8 финала чемпионата мира обыграла Испанию (1:1, 4:3 пен.).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия - Хорватия

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Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/devyat-besplatnykh-poezdov-perevezut-6-tys-bolelshchikov-chm-2018-v-sochi/

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