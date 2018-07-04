Девять бесплатных поездов перевезут 6 тысяч болельщиков в Сочи на матч ЧМ-2018 Россия - Хорватия

Девять бесплатных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону перевезут 6 тысяч болельщиков и представителей СМИ в Сочи, информирует официальный портал болельщиков ЧМ-2018. В этом южном городе состоится матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии.

Обратно из Сочи 8, 9 и 10 июля будет отправлено 11 составов на 7 тысяч мест.

Напомним, сборная России в 1/8 финала чемпионата мира обыграла Испанию (1:1, 4:3 пен.).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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