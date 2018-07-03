Девять бесплатных поездов перевезут 6 тысяч болельщиков на матч Россия - Хорватия

Девять бесплатных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону перевезут 6 тысяч болельщиков и аккредитованных представителей СМИ в Сочи, информирует пресс-служба "Транспортной дирекции–2018". 7 июля на стадионе "Фишт" состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии.

На станции "Адлер" и "Имеретинский курорт" прибудут пять двухэтажных поездов и четыре одноэтажных. Они проследуют с промежуточными остановками в Туапсе, Ростове-на-Дону и Краснодаре, откуда также можно заказать билеты.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу