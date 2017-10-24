Дэвид Симэн: "Чемпионат мира пройдет в России, давно нужно принять этот факт"

Бывший вратарь "Арсенала" Дэвид Симэн считает, что для успешного выступления на чемпионате мира-2018 сборной Англии необходимо сохранить игру, показанную в отборочном турнире. Кроме того, он отметил, что мундиаль в России будет проведен на высшем уровне.

- Сборная Англии всегда хорошо проводит отбор, но на больших турнирах так или иначе проваливается, - цитирует ТАСС Симэна. - Команде необходимо сохранить игру и настрой, показанные в последний год, тогда в России она сможет выступить успешнее, чем обычно.

Чемпионат мира пройдет в России, давно нужно принять этот факт. Это будет великолепный турнир, чемпионаты мира всегда великолепны. Перед турниром в Японии и Южной Корее в 2002 году тоже было много сомнений, но все прошло на высшем уровне.