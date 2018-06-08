Дети станут главными зрителями открытой тренировки сборной Египта в Грозном

Большинство зрителей открытой тренировки сборной Египта, которая пройдет 10 июня на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном, составят дети, в том числе юные футболисты республики. Об этом сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, возглавляющий республиканский оргкомитет по подготовке к приему сборной Египта.

По его словам, команда приедет в столицу Чечни 10 июня. Встречать ее в аэропорту будет посол Египта в России Ихаб Наср и аккредитованные журналисты.

- Открытая тренировка сборной Египта вызывает огромный интерес у болельщиков, любителей футбола, - цитирует ТАСС Даудова. - Для многих, возможно, это единственный случай посмотреть тренировку национальной сборной команды-участницы чемпионата мира. Тем более, в составе которой один из лучших игроков мира - Мохаммед Салах. Важно, что большинство зрителей - дети, воспитанники спортивных секций, в том числе наши юные футболисты.

С присущим нашему народу гостеприимством мы встретим команду в гостинице The Local. Солисты государственного ансамбля танца "Вайнах" исполнят для гостей приветственный национальный танец. Болеть в республике в первую очередь будут вместе со всей страной за российскую сборную, но я уверен, что как гостеприимные хозяева жители Чечни и соседних регионов также поддержат и Сборную Египта.

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