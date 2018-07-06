Дешаму не очень понравился газон на нижегородской арене

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Уругваем (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2018 заметил на пресс-конференции рассказал о своем впечатлении от "Арены Нижний Новогород".
- Не напоминает ли вам нижегородский стадион родной марсельский "Велодром"? - вопрос Дешаму.
- Разве что цветом скамеек запасных и трибун. (Улыбается.) Арена прекрасная, единственное - газон мог бы быть несколько лучшего качества. Но в целом все хорошо. (Вячеслав КОРОТКИН)
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