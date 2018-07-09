Дешам уколол Мартинеса перед полуфиналом ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции не стал преувеличивать роль тренера бельгийцев Роберто Мартинеса. По мнению Дешама тому досталось фантастическое поколение футболистов.

- Что думаете о Роберто Мартинесе, тренере бельгийцев?

- Очень его уважаю. Бельгийцы не просто так здесь оказались. Вместе с тем у Бельгии классное поколение, футболисты играют в лучших европейских клубах.



Не хочу оскорблять Мартинеса, но он многое взял от наследия Вильмотса и пользуется фантастическим талантом этого поколения. Будем справедливы - этим надо уметь пользоваться. Пока у Мартинеса получается. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Ранее Дешам раздраженно отреагировал на вопрос о сборной России.



Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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