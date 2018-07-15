Дешам - третий после Загалло и Беккенбауэра чемпион мира как игрок и тренер

Дидье Дешам стал третьим в истории человеком, сумевшим выиграть чемпионат мира по футболу как игрок и тренер. В качестве футболиста он завоевал золото домашнего ЧМ-1998, а как тренер привел Францию к победе 20 лет спустя, на ЧМ-2018, победив в финале Хорватию (4:2).

До Дешама только два тренера смогли добиться этого результата: бразилец Марио Загалло (как игрок - в 1958 и 1962, как тренер - в 1970) и немец Франц Беккенбауэр (как игрок - в 1974, как тренер - в 1990). При этом Дешам - единственный из троих, кто побеждал также на континентальном первенстве как игрок (Евро-2000) и доводил команду до финала как тренер (Евро-2016). Беккенбауэр побеждал в качестве футболиста на Евро-1972, а Загалло выиграл Кубок Америки-1997 как тренер.