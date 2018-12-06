Дешам ответил на критику французского стиля игры со стороны сборной Бельгии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил критикам, которые считают, что французы играли в слишком закрытый футбол на победном для них чемпионате мира в России. В частности, критика звучала со стороны сборной Бельгии, которая проиграла Франции в полуфинале со счетом 0:1.

– Я могу отнести эти слова к их разочарованию, – цитирует Le Monde Дешама. – Если они спокойно пересмотрят игру, то поймут, что мы были намного опаснее. А как сама Бельгия прошла Бразилию в четвертьфинале? Или суть футбола только в том, чтобы катать друг другу мяч? На чемпионате мира мы стали примером прекрасной эффективности. Мы закончили турнир с 14 голами, в том числе 11 забили в плей-офф, 4 – в финале. В 2010 году испанцы стали чемпионами мира с их эстетической игрой и теми чертами футбола, о которых все говорят. Но они забили всего восемь мячей.