Дешам останется во главе сборной Франции до 2020 года

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт отметил, что Дидье Дешам останется главным тренером сборной Франции после ЧМ-2018. Он подчеркнул, что не видит повода для беспокойства в игре французов на турнире.

– Совершенно ясно, что до 2020 года Дидье Дешам будет тренировать сборную, – цитирует RTL Ле Грэта. – Мы должны понимать, что все сборные сейчас прогрессируют. Бороться очень сложно. Матч против Дании не был идеальным, но мы вышли в плей-офф, а это самое главное.

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