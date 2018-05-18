Дешам объяснил, почему не включил Ляказетта и Марсьяля в заявку на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему он не включил Александра Ляказетта из "Арсенала" и Антони Марсьяля из "Манчестер Юнайтед" в заявку на чемпионат мира-2018. Сегодня Франция огласила состав на турнир. Марсьяль и Ляказетт попали в число резервистов, которые могут войти в заявку в случае травмы кого-либо из 23 основных футболистов.

- Они были хороши в матче с Германией, но это был только один матч, - цитирует GFFN Дешама. - Но в остальном они были хуже. Мы провели глубокий анализ того, на что они способны и какую роль в команде будут выполнять. Я вижу Жиру, Гризманна, Фекира и Мбаппе центрфорвардами. Кильян и Антуан могут играть и на других позициях. Кильян ближе к центру, и в этом амплуа он лучший.

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