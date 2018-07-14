Дешам - об обилии африканских игроков в составе: "Мы все французы и гордимся Францией"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что все игроки национальной команды гордятся своей страной, независимо от своего происхождения.

- В Африке многие считают, что раз у вас сразу 15 африканцев в составе, то Францию можно назвать шестой африканской сборной на чемпионате мира. И на этом континенте болеют за вас! Разделяете это чувство? Понимаете, что представляете не только свою страну, но и другие? Вы ведь и сами когда-то играли с Марселем Десайи, который начинал свой путь в африканской команде... - вопрос от журналиста из Ганы.

- Марсель Десайи никогда не тренировался в африканской команде! (Смеется). Если бы он узнал об этом, разозлился бы. Если же серьезно, то да, во французской команде есть футболисты с африканского континента. Это обогащает наш футбол. Мы все – французы и гордимся Францией. Говорить об их происхождении, о том, где игроки провели детство, где находятся их семьи и друзья, не стоит сейчас. Хотя я понимаю, что за нас будут болеть и в других странах.

- Вы были капитаном золотой сборной Франции-1998. В чем разница между победой на чемпионате мира как футболиста и как тренера?

- Много различий! Если буду отвечать подробно, уйдет много времени. Если вкратце, то когда мы игроки – мы актеры. А если я тренер, то я переживаю матч через своих футболистов. С одной стороны, финал – это мой успех, но все-таки прежде всего это успех игроков, которые выкладываются физически и психологически на поле. От меня же требуется подготовка и настрой. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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