Дешам не собирается возвращать Бензема в сборную

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал понять, что не собирается вызывать в национальную команду форварда "Реала" Карима Бензема. Игрок ранее оказался вовлечен в скандал с участием Матье Вальбуэна. Бензема обвиняли в шантаже экс-партнера по сборной - форвард уговаривал Вальбуэна заплатить злоумышленникам, чтобы они не публиковали интимное видео футболиста. Летом Бензема был оправдан в суде, однако Дешам все равно не вызывает его в сборную. На днях футболист заявил, что очень хочет вернуться в команду.

- Я не видел это интервью Бензема, потому что редко читаю газеты, - цитирует Football Espana Дешама. - Я часто слышу разные интервью, и большинство игроков не говорят о том, что хотят выступать за сборную. Вы знаете мою позицию по вопросу Бензема, и она остается неизменной.

Сборная Франции обеспечила себе участие в финальной стадии ЧМ-2018.