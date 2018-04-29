Десайи, Шипулин и звезда фильма "Такси" открыли парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Парк чемпионата мира открылся в историческом сквере в самом центре Екатеринбурга, информирует ТАСС. В церемонии открытия приняли участие чемпион мира 1998 года француз Марсель Десайи, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, послы турнира от Екатеринбурга - Антон Шипулин и Александр Пантыкин, а также французский актер и звезда фильма "Такси" Сами Насери.

- В прошлом году был в Москве на открытии парка Кубка конфедераций, сегодня я рад, что открываю парк ЧМ-2018 в Екатеринбурге, - отметил Десайи. - Призываю участвовать во всех конкурсах, ведь футбол объединяет. И не забывайте поддерживать сборную Франции, которая здесь проведет один из матчей.