Десайи дал совет сборной России по выходу из группы

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи считает, что российские игроки должны готовиться к каждому отдельному матчу, а не задумываться о глобальных задачах на домашний чемпионат мира. Бывший защитник принял участие в открытии московской фан-зоны, которая расположена на Воробьевых горах.

– Сейчас важно думать не о том, как сборная России пройдет чемпионат, а лишь о первом матче, в котором она сыграет с Саудовской Аравией, – цитирует "Р-Спорт" Десайи. – Все игроки должны верить в успех в этом матче открытия и только потом размышлять о выходе в следующий раунд. Только после второй игры можно думать о выходе из группы.

Организация турнира, а также уровень безопасности – на высоком уровне. Здесь (в фан-зоне. – Прим. "СЭ") столько людей собралось, а приедет еще больше – и не только в Москву, но и в другие города. Это будет просто великолепно.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами (14 июня, Москва, "Лужники"), команда под руководством Станислава Черчесова в группе A сыграет с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

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