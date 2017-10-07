Дэрил Мерфи: "Ирландия даст бой Уэльсу"

Нападающий сборной Ирландии Дэрил Мерфи после победы над Молдавией (2:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что был уверен, что сыграет за национальную команду. По словам форварда, он хотел отплатить тренеру за доверие.

- Я был уверен, что сыграю с Молдовой, так как немало забил за "Ноттингем Форест" в последнее время, - приводит BBC слова Мерфи. - Я хотел отплатить тренеру за его веру в меня. Это большая ночь для меня. Забить два гола! О большем и мечтать не мог. Мы знали, что нам нужно побеждать в двух последних играх. В понедельник мы будем готовы дать бой Уэльсу.