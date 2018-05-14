Депутаты Рады предлагают запретить показ ЧМ-2018 на территории Украины

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, запрещающий трансляции матчей ЧМ-2018 на территории страны. Инициатором постановления стала партия Олега Ляшко. В пояснительной записке сообщается, что трансляции матчей с территории России нельзя допустить, поскольку это будет "пропагандой страны-агрессора". Авторы проекта предлагают признать трансляции ЧМ-2018 противоречащими интересам Украины, в связи с чем они должны быть запрещены на территории страны.

Ранее сообщалось, что несколько украинских телеканалов ведут переговоры о покупке прав на показ турнира.